Экономика

REGNUMREGNUMРотенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Ротенберг договорился продать собранную им из «дочек» «Газпрома» компанию

Якорным заказчиком "Стройгазмонтажа" все эти годы оставался "Газпром", но компания получала и другие крупные подряды. Это не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает монополии.
РБК25 сентября в 11:20

Подробнее о событии

«Газпром» купит у Ротенбергов двух своих подрядчиков в течение месяца

Ведомости25 сентября в 14:39

РБК: Ротенберг может продать «Газпрому» его крупнейшего подрядчика

ТАССвчера в 03:23

Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома в 9 раз дороже, чем покупал

URA.Ru25 сентября в 22:59

Трубы измельчали. Почему Ротенбергам больше неинтересны подряды «Газпрома»

Новая газетавчера в 11:10

РБК сообщил о готовности Ротенберга продать крупнейшего подрядчика «Газпрома» за 75 млрд рублей

Forbes25 сентября в 13:15

Источник узнал о покупке «Газпромом» компании «Стройгазмонтаж» Ротенберга за 75 млрд рублей

DP.RU25 сентября в 12:05

Ротенберг договорился продать собранную им из «дочек» «Газпрома» компанию

РБК25 сентября в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:05, Вашингтон
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики бешенства

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.
Газета.Ru 00:24
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Гаджеты

В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus

Ferra 25 сентября в 23:40
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество

В России запретили курить на балконе

Красная весна вчера в 08:32
Происшествия

Грузовик сбил балки путепровода на строящейся трассе «Таврида» в Крыму

Грузовик с поднятым кузовом сбил многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы "Таврида", водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе генподрядчика строительства АО "ВАД".
РИА Новости 04:32
Политика

Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией

Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».
Росбалт 05:51
Футбол

Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Нурмагомедову

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову.
Vprognoze.ru 05:14
Происшествия

Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

ТАСС 03:14
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете

Известия 05:47
Политика

В России появится онлайн-архив советских военнопленных

В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Религия

Православные отмечают Воздвижение Креста Господня

ТАСС вчера в 17:03
Политика

Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

ТАСС 02:09
Политика

Эрдоган попросил Трампа продать Турции ЗРК Patriot

Московский Комсомолец 02:29
Общество

В России создадут базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Кино

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»

Инфо24 24 сентября в 12:58
Политика

На Украине выступили за введение двойного гражданства, но не с Россией

Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что двойное гражданство отвечает интересам украинцев, за исключением двойного гражданства с РФ.
Инфорос 05:51
Политика

В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
RT на русском 04:38
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 вчера в 09:52
Технологии

В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании

Влияние запрета на использование китайской Huawei сервисов американской Google преувеличено в СМИ, в работе смартфонов китайской компании особо ничего не поменяется, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
РИА Новости 02:26
Авто

Представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V

Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс 25 сентября в 07:47
Экономика

Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга.
Российская газета 04:06
Происшествия

Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Политика

Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное