Экономика
REGNUMРотенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.
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с чего всё началось
Якорным заказчиком "Стройгазмонтажа" все эти годы оставался "Газпром", но компания получала и другие крупные подряды. Это не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает монополии.РБК25 сентября в 11:20
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Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома в 9 раз дороже, чем покупал
URA.Ru25 сентября в 22:59
РБК сообщил о готовности Ротенберга продать крупнейшего подрядчика «Газпрома» за 75 млрд рублей
Forbes25 сентября в 13:15
Источник узнал о покупке «Газпромом» компании «Стройгазмонтаж» Ротенберга за 75 млрд рублей
DP.RU25 сентября в 12:05
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