Якорным заказчиком "Стройгазмонтажа" все эти годы оставался "Газпром", но компания получала и другие крупные подряды. Это не единственный подрядный бизнес, который Ротенберг купил у «Газпрома», а теперь продает монополии.

с чего всё началось

За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.

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