«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

с чего всё началось

За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.

Общество Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.

Наука Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.

Происшествия Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Гаджеты Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND 665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.

Экономика X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель» Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

Политика МИД России назвал безрассудными новые санкции США В министерстве заявили, что вводимые США с 2011 года антироссийские санкции до сих пор не принесли «никакого результата», и теперь Вашингтон, «можно сказать, превзошел себя в собственном безрассудстве».

Экономика Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.

Финансы В России за хранение валюты в банках могут обязать доплачивать Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который позволяет ввести отрицательные ставки по валютным счетам.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова раскрыла дату родов Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.

Шоу-бизнес Брэд Питт после развода с Джоли закрутил роман с целительницей Брэд Питт завел новую даму сердца. Ею стала 50-летняя целительница и дизайнер ювелирных изделий Сэт Хари Халса.

Общество Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Политика Эрдоган: Турция продолжит закупать газ и нефть у Ирана Турция не может прекратить закупки нефти и природного газа у Ирана, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Политика Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.

Автоспорт Гонщик Квят заявил, что «Ред Булл» для него уже перевернутая страница Ранее гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде ("Ред Булл") в следующем сезоне и продолжит выступать за младший коллектив концерна ("Торо Россо").

Авто Компания Maserati объявила стратегию электрификации Первым в ряду электрифицированных моделей станет обновленный седан Maserati Ghibli, который представят в 2020 году.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.