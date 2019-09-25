Экономика
REGNUMРотенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.РБК25 сентября в 11:20
Подробнее о событии
Показать все источники
РБК сообщил о готовности Ротенберга продать крупнейшего подрядчика «Газпрома» за 75 млрд рублей
Forbes25 сентября в 13:15
Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома в 9 раз дороже, чем покупал
URA.Ru25 сентября в 22:59
Источник узнал о покупке «Газпромом» компании «Стройгазмонтаж» Ротенберга за 75 млрд рублей
DP.RU25 сентября в 12:05
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Общество
Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ
Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
7 новостей вчера в 23:22
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета вчера в 22:33
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.
Российская газета вчера в 22:59
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 25 сентября в 10:06
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.
3DNews вчера в 05:13
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Политика
МИД России назвал безрассудными новые санкции США
В министерстве заявили, что вводимые США с 2011 года антироссийские санкции до сих пор не принесли «никакого результата», и теперь Вашингтон, «можно сказать, превзошел себя в собственном безрассудстве».
Коммерсантъ вчера в 20:57
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура последний раз в истории
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15» стартовала с Байконура. Об этом сообщает РИА «Новости».
Росбалт 25 сентября в 10:20
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM 25 сентября в 04:31
Финансы
В России за хранение валюты в банках могут обязать доплачивать
Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который позволяет ввести отрицательные ставки по валютным счетам.
Пенза-Пресс вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма 25 сентября в 05:51
Шоу-бизнес
Брэд Питт после развода с Джоли закрутил роман с целительницей
Брэд Питт завел новую даму сердца. Ею стала 50-летняя целительница и дизайнер ювелирных изделий Сэт Хари Халса.
Народные новости вчера в 15:48
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Политика
Эрдоган: Турция продолжит закупать газ и нефть у Ирана
Турция не может прекратить закупки нефти и природного газа у Ирана, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
REGNUM вчера в 19:20
Политика
Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
Ридус вчера в 10:58
Автоспорт
Гонщик Квят заявил, что «Ред Булл» для него уже перевернутая страница
Ранее гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде ("Ред Булл") в следующем сезоне и продолжит выступать за младший коллектив концерна ("Торо Россо").
ТАСС вчера в 08:36
Авто
Компания Maserati объявила стратегию электрификации
Первым в ряду электрифицированных моделей станет обновленный седан Maserati Ghibli, который представят в 2020 году.
Авторевю вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня 25 сентября в 05:56
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ 25 сентября в 15:00
Кино
«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»
Национальная служба новостей 24 сентября в 13:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27