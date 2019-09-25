Экономика
REGNUMРотенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.
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с чего всё началось
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.РБКвчера в 11:20
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Политика
Названа дата торговых переговоров между Китаем и США
Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Газета.Ru 17:40
Происшествия
Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС 24 сентября в 13:02
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Технологии
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России
Компанию возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщают источники РБК .
Коммерсантъ 14:36
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Политика
Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию на Украине, а также вопросы реформирования Венского документа о мерах укрепления доверия, сообщила в среду пресс-служба альянса.
РИА Новости вчера в 13:55
Наука
Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями
Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 вчера в 09:52
Происшествия
В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6
"В 11.00 (совпадает с мск) 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в Мраморном море на глубине 5,36 километра", — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 24 сентября в 04:23
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса
Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости 02:17
Автоспорт
Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»
Ранее советник компании «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Квят следующий сезон проведет в «Торо Россо».
Спорт-Экспресс 02:41
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 08:22
Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Армия и оружие
Помпео возложил на Дамаск ответственность за химатаку в Латакии
«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим сирийского президента Башара Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», — приводит его слова агентство.
Известия 14:22
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый десантный корабль
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели на судостроительной верфи Hudong-Zhonghua церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля, самостоятельно разработанного в КНР.
Популярная механика 05:55
Здоровье
Диетологи назвали способ молниеносного похудения
Sputnik Южная Осетия 13:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Экономика
Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.
ТАСС 16:59
Общество
Решение по районному коэффициенту в Приморье опять откладывается
Документ устанавливает с 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах, поселках приграничной 30-километровой зоны.
PrimaMedia.ru вчера в 23:55