Экономика

REGNUMREGNUMРотенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.
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с чего всё началось

Ротенберг договорился продать собранную им из «дочек» «Газпрома» компанию

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБКвчера в 11:20

Подробнее о событии

Трубы измельчали. Почему Ротенбергам больше неинтересны подряды Газпрома

Новая газета11:10

РБК: Ротенберг может продать «Газпрому» его крупнейшего подрядчика

ТАСС03:23

Ротенберг договорился продать собранную им из «дочек» «Газпрома» компанию

РБКвчера в 11:20

«Газпром» купит у Ротенбергов двух своих подрядчиков в течение месяца

Ведомостивчера в 14:39

РБК сообщил о готовности Ротенберга продать крупнейшего подрядчика «Газпрома» за 75 млрд рублей

Forbesвчера в 13:15

Источник узнал о покупке «Газпромом» компании «Стройгазмонтаж» Ротенберга за 75 млрд рублей

DP.RUвчера в 12:05

Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома в 9 раз дороже, чем покупал

URA.Ruвчера в 22:59
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Политика

Названа дата торговых переговоров между Китаем и США

Новые торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем начнутся 10 октября. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Газета.Ru 17:40
Происшествия

Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок

Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
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«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

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В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

Lenta.ru 16:16
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

ТАСС 24 сентября в 13:02
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Альбина Джанабаева расторгла договор с Константином Меладзе

SM News 16:04
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 09:52
Технологии

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России

Компанию возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщают источники РБК .
Коммерсантъ 14:36
Кино

Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности

Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Политика

Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию на Украине, а также вопросы реформирования Венского документа о мерах укрепления доверия, сообщила в среду пресс-служба альянса.
РИА Новости вчера в 13:55
Наука

Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями

Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 вчера в 09:52
Происшествия

В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6

"В 11.00 (совпадает с мск) 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в Мраморном море на глубине 5,36 километра", — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 24 сентября в 04:23
Гаджеты

OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса

Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости 02:17
Автоспорт

Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»

Ранее советник компании «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Квят следующий сезон проведет в «Торо Россо».
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Политика

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
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Театры

Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»

25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Армия и оружие

Помпео возложил на Дамаск ответственность за химатаку в Латакии

«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим сирийского президента Башара Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», — приводит его слова агентство.
Известия 14:22
Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый десантный корабль

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели на судостроительной верфи Hudong-Zhonghua церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля, самостоятельно разработанного в КНР.
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Здоровье

Диетологи назвали способ молниеносного похудения

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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
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Происшествия

СМИ сообщили о задержании актера Аверина за дебош в самолете

РБК 16:58
Экономика

Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.
ТАСС 16:59
Общество

Решение по районному коэффициенту в Приморье опять откладывается

Документ устанавливает с 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах, поселках приграничной 30-километровой зоны.
PrimaMedia.ru вчера в 23:55
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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