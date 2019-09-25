«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

с чего всё началось

За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей. «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг.

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