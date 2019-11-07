Экономика

REGNUMREGNUMРотенберг продал «Стройгазмонтаж»

Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК. Сумма сделки составила порядка 75 млрд рублей.
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта. Об этом РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга.
РБК12:03

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Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомости12:24

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию Стройгазмонтаж

Эхо Москвы11:30

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАСС11:48

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолец11:30

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

Коммерсантъ12:03

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфакс11:29

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:53
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Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.
РБК 08:47
Общество

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Гаджеты

В России можно взять iPhone в аренду

Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Общество

Минюст Ингушетии подал иск о ликвидации Совета тейпов

В иске, который подан еще 8 октября, предъявляются претензии к Совету тейпов за то, что он не устранил нарушения, которые были выявлены в ходе проверки минюста.
REGNUM 10:46
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Футбол

Во Львове произошло столкновение украинских и французских фанатов

Как сообщает Zaxid.net, вечером накануне, 6 ноября, украинские и французские фанаты устроили столкновение возле одной из городских площадей.
Чемпионат 07:54
Гаджеты

Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой

Тизер говорит о наличии бокового дактилоскопического сканера и тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком.
3DNews вчера в 02:57
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ вчера в 19:18
Авто

Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co

Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:42
Политика

Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
Московский Комсомолец 03:05
Футбол

Сборная России представила форму на Евро-2020

Сборная России по футболу представила новую форму национальной команды на чемпионат Европы 2020 года.
Газета.Ru 11:32
Происшествия

Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

Вести.Ru вчера в 02:59
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Здоровье

В Зауралье районная больница осталась без инфекционного отделения

В курганском посёлке Лебяжье закрыто инфекционное отделение центральной районной больницы.
REGNUM 04:07
Экономика

Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Общество

В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
РИА Новости 11:19
Общество

Британцев поразила репетиция парада на Красной площади

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Общество

Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 09:30
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Наука

Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении

Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза 05 ноября в 23:06
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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