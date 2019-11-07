Экономика
REGNUMРотенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК. Сумма сделки составила порядка 75 млрд рублей.
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За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта. Об этом РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга.РБК12:03
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Политика
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Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась признать свою отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская сообщила РБК, что не принимает свою отставку, о которой ранее заявили в организации.
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
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Общество
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Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Футбол
Во Львове произошло столкновение украинских и французских фанатов
Как сообщает Zaxid.net, вечером накануне, 6 ноября, украинские и французские фанаты устроили столкновение возле одной из городских площадей.
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Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой
Тизер говорит о наличии бокового дактилоскопического сканера и тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком.
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Авто
Опубликованы официальные изображения купе-кроссовера Lynk & Co
Модельный ряд Lynk & Co сегодня представлен тремя моделями: седаном 03 и кроссоверами 01 и 02, которые доступны исключительно на китайском рынке.
Политика
Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
Футбол
Сборная России представила форму на Евро-2020
Сборная России по футболу представила новую форму национальной команды на чемпионат Европы 2020 года.
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Здоровье
В Зауралье районная больница осталась без инфекционного отделения
В курганском посёлке Лебяжье закрыто инфекционное отделение центральной районной больницы.
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.