Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРотенберг продал Стройгазмонтаж

Предприниматель Аркадий Ротенберг продал свою компанию "Стройгазмонтаж", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя бизнесмена.
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБКвчера в 12:03

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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

Эхо Москвывчера в 14:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомостивчера в 12:24

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфаксвчера в 11:29

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъвчера в 12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАССвчера в 11:48

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53
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Экономика

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Политика

Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога

У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Общество

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Кино

Егор Крид показал трейлер «НЕидеального мужчины»

Певец Егор Крид опубликовал на своем канале в YouTube трейлер комедии «(НЕ)идеальный мужчина».
Телеканал 360° 05:19
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года.
RT на русском 00:48
Политика

Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

В Кремле считают вдумчивым анализ со стороны французского лидера Эммануэля Макрона, рассказавшего о трёх возможных сценариях развития России.
RT на русском 05:11
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Общество

Польша оштрафовала по делу о «Северном потоке - 2» одного из инвесторов проекта

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2", на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
ТАСС 05:03
Общество

Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка

РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Шоу-бизнес

Тарасов оправдался перед Канделаки за слова о домашнем насилии

SM News 03:18
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Политика

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Происшествия

Нижегородский таксист избил пассажира до смерти

Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов лидируют на этапе Гран-при в Китае

В китайском Чунцине стартовал четвертый в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 05:13
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

REGNUM вчера в 09:52
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Мировой суд не смог развести Лолиту с Ивановым

РЕН ТВ 03:43
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Найдены предки первых жителей Древнего Рима

В рамках научной работы ученые выделили 127 образцов ДНК человека из 29 объектов в Риме и вокруг него.
МИР 24 01:58
Футбол

Ерохин вызван в сборную России вместо Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вызван в сборную России.
Sports.ru 05:14
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Культура

Умер автор песен Лещенко и Кобзона

ТВ Центр 02:25
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
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