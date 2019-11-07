За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.

с чего всё началось

Предприниматель Аркадий Ротенберг продал свою компанию "Стройгазмонтаж", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя бизнесмена.

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