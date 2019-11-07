Экономика
ForbesРотенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»
В 2014 году «Стройгазмонтаж» стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд рублей, а с конца того же года Ротенберг стал владельцем 100% компании напрямую.
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с чего всё началось
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.РБКвчера в 12:03
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