За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.

с чего всё началось

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