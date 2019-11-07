За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.

с чего всё началось

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг продал свою компанию по строительству газопровода «Стройгазмонтажа».

Общество Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 10 порадовал не только камерой Смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10 в Европе с 15 ноября по цене 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.

Экономика Объем торговли Китая и России в январе-октябре вырос на 2,8% Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых десяти месяцев текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении и составил $89,829 млрд.

Политика Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Политика Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга» Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».

Общество Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Армия и оружие Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.

Общество «Известия»: большинство российских компаний увеличили зарплаты сотрудников За последний год 83% российских фирм увеличили зарплаты своим сотрудникам.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.

Футбол «Норвич Сити» – «Уотфорд»: стартовый матч тура Откроют 12-й тур Английской Премьер-лиги два главных аутсайдера чемпионата - «Норвич» на своем поле примет «Уотфорд».

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.