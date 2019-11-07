Экономика

АБНАБНРотенберг продал компанию «Стройгазмонтаж», строившую Крымский мост

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг продал свою компанию по строительству газопровода «Стройгазмонтажа».
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с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.
РБКвчера в 12:03

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Аркадий Ротенберг продал компанию, строившую Крымский мост

Эхо Москвывчера в 14:30

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомостивчера в 12:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъвчера в 12:43

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолецвчера в 11:30

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфаксвчера в 11:29

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАССвчера в 11:48
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Общество

Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 13:08
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Армия и оружие

В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 10 порадовал не только камерой

Смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10 в Европе с 15 ноября по цене 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 22:41
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 06 ноября в 12:19
Экономика

Объем торговли Китая и России в январе-октябре вырос на 2,8%

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых десяти месяцев текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении и составил $89,829 млрд.
ТАСС вчера в 22:57
Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 06 ноября в 04:16
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

РИА Новости вчера в 14:48
Политика

Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости вчера в 10:13
Общество

Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Российская газета вчера в 04:56
Гаджеты

Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service вчера в 01:56
Общество

«Известия»: большинство российских компаний увеличили зарплаты сотрудников

За последний год 83% российских фирм увеличили зарплаты своим сотрудникам.
Газета.Ru вчера в 23:35
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Футбол

Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт вчера в 13:26
Кино

Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС

Sibnet Новости вчера в 22:24
Происшествия

Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке

Известия вчера в 10:04
Футбол

«Норвич Сити» – «Уотфорд»: стартовый матч тура

Откроют 12-й тур Английской Премьер-лиги два главных аутсайдера чемпионата - «Норвич» на своем поле примет «Уотфорд».
Все про Спорт ру вчера в 16:02
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11

Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 06 ноября в 03:34
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
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