Экономика
АБНРотенберг продал компанию «Стройгазмонтаж», строившую Крымский мост
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг продал свою компанию по строительству газопровода «Стройгазмонтажа».
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с чего всё началось
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта. Об этом рассказали РБК источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга, а также подтвердил представитель бизнесмена.РБКвчера в 12:03
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Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 13:08
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец вчера в 11:46
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 порадовал не только камерой
Смартфон выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10 в Европе с 15 ноября по цене 549 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 22:41
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM 06 ноября в 12:19
Экономика
Объем торговли Китая и России в январе-октябре вырос на 2,8%
Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых десяти месяцев текущего года вырос на 2,8% в годовом исчислении и составил $89,829 млрд.
ТАСС вчера в 22:57
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru 06 ноября в 04:16
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
РИА Новости вчера в 14:48
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости вчера в 10:13
Общество
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей
Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Российская газета вчера в 04:56
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service вчера в 01:56
Общество
«Известия»: большинство российских компаний увеличили зарплаты сотрудников
За последний год 83% российских фирм увеличили зарплаты своим сотрудникам.
Газета.Ru вчера в 23:35
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Футбол
Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт вчера в 13:26
Кино
Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС
Sibnet Новости вчера в 22:24
Происшествия
Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке
Известия вчера в 10:04
Футбол
«Норвич Сити» – «Уотфорд»: стартовый матч тура
Откроют 12-й тур Английской Премьер-лиги два главных аутсайдера чемпионата - «Норвич» на своем поле примет «Уотфорд».
Все про Спорт ру вчера в 16:02
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 06 ноября в 03:34