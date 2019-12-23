Политика
РИА НовостиРотенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста. Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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с чего всё началось
Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».РБК06:40
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