Политика

РИА НовостиРИА НовостиРотенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста. Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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с чего всё началось

Представитель Ротенберга объяснил ночной звонок бизнесмена Путину

Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».
РБК06:40

Подробнее о событии

Раскрыты подробности ночного звонка Ротенберга Путину

Lenta.ru13:36

Представитель Ротенберга объяснил ночной звонок бизнесмена Путину

РБК06:40

Ротенберг рассказал, как звонил Путину после установки арки Крымского моста

ТАСС08:41

У Ротенберга объяснили ночной звонок Путину

Московский Комсомолец08:51

«Ты что, выпил что ли?»: Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Forbes07:39

"Выпил, что ли?" Путин пошутил о докладе Ротенберга по Крымскому мосту

Life.ru06:26

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

РИА Новости08:54
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия

Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Вести.Ru 17:56
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Политика

Компартия Чехии призвала главу МИД к отставке из-за голосования по резолюции ООН о нацизме

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

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Газета.Ru 16:27
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об исходящей от собак опасности

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ряде российских регионов заражены эхинококкозом более 30 процентов собак — не только бездомных, но и домашних.
Вечерняя Москва 18:22
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Трампу захотели предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Демократы захотели предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.
Lenta.ru 17:23
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Происшествия

На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар

Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
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Политика

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Коммерсантъ 09:42
Политика

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Газета.Ru 16:49
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Транспорт

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
Коммерсантъ 15:28
Политика

Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Газета.Ru 15:56
Общество

Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия 16:01
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Известия 15:05
Хоккей

«Каролина» проиграла «Торонто», Свечников забил гол

Sportbox.RU 16:37
Политика

Россия предоставит Нидерландам данные о МН17

Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
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Кино

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Kinonews.ru вчера в 14:51
Общество

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Интерфакс 13:14
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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