Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».

с чего всё началось

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста. Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.

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