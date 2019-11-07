Экономика
РБКРотенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб. Ротенберг планирует направить средства от продажи актива на инвестиции в России, уточнил его представитель. РБК направил запрос представителю «Газпрома».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:11, Вашингтон
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией первый матч Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею сегодня, 7 ноября, проведет первый матч Еврохоккейтура в текущем сезоне против команды Финляндии.
Нева Спорт вчера в 21:03
Транспорт
Названа дата продажи билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 09:53
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете 05 ноября в 06:58
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Армия и оружие
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.
Российская газета 05:35
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 06:01
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 02:05
Авто
Шпионские фото нового Kia Sorento показали в Сети
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили вчера в 22:30
Футбол
Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтёр» из Солигорска
Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб был представлен в качестве наставника солигорского «Шахтера».
Bookmaker-ratings.ru 10:26
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Футбол
«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе
Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Футбол
Арсен Венгер: «Из „Баварии“ ни с кем не общался»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию, что он может возглавить «Баварию».
Спорт-Экспресс 09:28
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Общество
В Госдуме объяснили снижение рождаемости интернет-зависимостью
«Сетевая организация поведения людей», как указывает Епифанова, остается одной из причин снижения рождаемости в стране.
Фонтанка.Ру 08:51
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Политика
Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском
Дату и время разведения министр озвучил во время визита на участок разведения сил.
Украина.ру 11:03
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
РБК 09:47