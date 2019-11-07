Экономика

РБКРБКРотенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта. Об этом РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании «Стройгазмонтаж» закрыта. Об этом РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга. Это подтвердил представитель бизнесмена.
РБК12:03

Подробнее о событии

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ведомости12:24

Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»

ТАСС11:48

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Интерфакс11:29

Ротенберг продал Стройгазмонтаж

Московский Комсомолец11:30

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию Стройгазмонтаж

Эхо Москвы11:30

«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Коммерсантъ12:43

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Транспорт

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.
Российская газета 09:40
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика

Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
Rambler News Service 11:59
Политика

Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году

На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
Известия 12:41
Технологии

Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях

Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Общество

Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru 04 ноября в 14:15
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Футбол

Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией

Перед матчем 4-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА фанаты москвичей стали организаторами беспорядков в метро Будапешта.
Sportbox.RU 13:25
Общество

Марш в честь годовщины Парада 1941 года начался на Красной площади

Торжественный марш в честь 78-й годовщины военного Парада 1941 года начался на Красной площади.
Вечерняя Москва 03:46
Политика

Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Известия вчера в 04:23
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 05 ноября в 18:46
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Авто

Представлен самый мощный Rolls-Royce: Cullinan Black Badge

Первый кроссовер марки Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок».
SpeedMe 08:29
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Пятеро пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

По предварительным данным в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» пострадали пятеро, жертв нет, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ Краснодар 03:29
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

Вести.Ru 12:31
Политика

Песков прокомментировал запрос россиян на перемены

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в обществе всегда присутствует желание перемен, причем часть жителей хочет резких изменений, а другая – гармоничных, постепенных трансформаций.
Капитал страны вчера в 07:42
Экономика

Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3000 пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Общество

Махачкала стала самым пыльным городом России

Самым пыльным городом России признана Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, сообщается в ежегоднике Росгидромета.
Российская газета 12:59
Политика

Зеленский рассказал об ошибках, аморальных поступках и позорных СМС в Раде

В деятельности депутатов фракции «Слуга народа» есть некоторые ошибки и аморальные поступки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.
REGNUM 13:22
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика

Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Политика

Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service 12:53
Футбол

Фернандеш вывел «Краснодар» вперед в игре с «Трабзонспором»

На 27-й минуте матча Мануэл Фернандеш поразил ворота соперника и вывел "Краснодар" вперед. Голевая передача на счету Кристофера Ольссона.
Bobsoccer 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стройгазмонтаж
Крупная российская строительная компания. Является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Владельцем компании является Аркадий Ротенберг.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное