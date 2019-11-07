Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании «Стройгазмонтаж» закрыта. Об этом РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга. Это подтвердил представитель бизнесмена.

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За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта. Об этом РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга.

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