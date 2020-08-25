Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В нем впервые за шесть лет сменился лидер. Первое место в списке заняла семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.В источнике
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Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
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