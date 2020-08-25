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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В нем впервые за шесть лет сменился лидер. Первое место в списке заняла семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
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RT на русском

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

RT на русском03:19
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbes02:46
РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБК02:28
РИА Новости

Forbes назвал богатейшие семьи России

РИА Новости02:03
Lenta.ru

Названа богатейшая семья России

Lenta.ru01:48
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъ02:39
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАСС01:08

На Кубани переболевших детей допустят в школу со справкой

Краснодар, 25 августа 2020, 08:44 — REGNUM Справку об эпидемиологическом окружении потребуют в школах Краснодарского края от учащихся, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию или контактировали с больными людьми.
На Кубани переболевших детей допустят в школу со справкой
REGNUM01:44
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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«Детский мир» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 49,7%

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2020 года на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,102 миллиарда рублей (стандарт МСФО 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ02:49

Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Банк ВТБ снизил ставки по программе кредитования «АвтоРалли» на 1,5%. Теперь взять кредит на покупку нового автомобиля можно по минимальной ставке 7,5% годовых, а размер первоначального взноса составляет фиксированные 10% от его стоимости.
Автоновости дня01:57
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