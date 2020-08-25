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ТАСС
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания. За год они заработали $270 млн, увеличив свое состояние до $5,45 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Forbes назвал богатейшие семьи России

Взгляд.ру01:58
Lenta.ru

Названа богатейшая семья России

Lenta.ru01:48
БИЗНЕС Online

Forbes назвал богатейшие семейные кланы России

БИЗНЕС Online01:20
News.ru

Гуцериевы уступили Ротенбергам звание богатейшей семьи России

News.ru01:32
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостей01:33
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАСС01:08
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Forbes00:21

Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

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