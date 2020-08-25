Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

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Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания. За год они заработали $270 млн, увеличив свое состояние до $5,45 млрд.