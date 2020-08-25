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ТАСС
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания. За год они заработали $270 млн, увеличив свое состояние до $5,45 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
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Взгляд.ру

Forbes назвал богатейшие семьи России

Взгляд.ру01:58
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

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Названы богатейшие семьи России

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Гуцериевы уступили Ротенбергам звание богатейшей семьи России

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Forbes назвал богатейшие семейные кланы России

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