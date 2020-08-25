Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.

Forbes вчера в 00:21