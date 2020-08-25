Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
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Ротенберги впервые за 6 лет возглавили рейтинг Forbes, поскольку за год смогли увеличить состояние на 270 млн долларов до 5,45 млрд долларов.В источнике
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10 богатейших семейных кланов России — 2020
Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbesвчера в 00:21
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