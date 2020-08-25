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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Ротенберги впервые за 6 лет возглавили рейтинг Forbes, поскольку за год смогли увеличить состояние на 270 млн долларов до 5,45 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbesвчера в 00:21
Подробнее о событии
Sport24.ru

Ротенберги — самая богатая семья России по версии Forbes. Как они и их бизнесы связаны с хоккеем

Sport24.ru03:00
РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБКвчера в 03:24
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАССвчера в 01:08
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

РИА Новостивчера в 02:03
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbesвчера в 02:46
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостейвчера в 01:33
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъвчера в 02:39

«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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