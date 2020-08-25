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РИА Новости
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbesвчера в 00:21
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РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБКвчера в 03:24
Lenta.ru

Названа богатейшая семья России

Lenta.ruвчера в 01:48
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

РИА Новостивчера в 02:03
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъвчера в 02:39
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbesвчера в 02:46
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостейвчера в 01:33
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАССвчера в 01:08

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

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Интерфакс20:18
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Газета.Ruвчера в 14:03
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РИА Новостивчера в 15:49
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