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РИА Новости
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названа богатейшая семья России

Lenta.ru01:48
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъ02:39
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

РИА Новости02:03
РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБК03:24
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbes02:46
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостей01:33
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАСС01:08

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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