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РИА Новости
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названа богатейшая семья России

Lenta.ru01:48
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъ02:39
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

РИА Новости02:03
РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБК03:24
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbes02:46
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостей01:33
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАСС01:08

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Газета.Ru11:04
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
6K

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в Белоруссии.
РИА Новости11:59
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Суд над Младичем ускоряют из-за его слабого здоровья

Рассмотрение апелляции по делу бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) может намеренно быть ускорено из-за состояния здоровья генерала, передает РИА «Новости» со ссылкой на его сына Дарко Младич.
МИР 24вчера в 07:42