Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".