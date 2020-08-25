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РИА Новости
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbes00:21
Подробнее о событии
РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБК03:24
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАСС01:08
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

РИА Новости02:03
Lenta.ru

Названа богатейшая семья России

Lenta.ru01:48
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbes02:46
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостей01:33
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъ02:39

Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк

Согласно источнику, права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора «Крик 5». Стоит отметить, что оригинальная версия «Чокнутого профессора» вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком.
Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк
Popcornnews.ru02:59

Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Банк ВТБ снизил ставки по программе кредитования «АвтоРалли» на 1,5%. Теперь взять кредит на покупку нового автомобиля можно по минимальной ставке 7,5% годовых, а размер первоначального взноса составляет фиксированные 10% от его стоимости.
Автоновости дня01:57
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
Вести.Ruвчера в 13:24
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