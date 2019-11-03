Третьего ноября «Ротор» примет в своих стенах «Енисей» в 21-м туре чемпионата ФНЛ, читайте наш прогноз.

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Общество Россияне отмечают День народного единства В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.

Шоу-бизнес Дочь Польны и Клявера госпитализировали в критическом состоянии Дочь звездной пары — Евы Польны и Дениса Клявера — госпитализирована в одну из клиник Московской области в критическом состоянии.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Политика Медведев: цифровое неравенство не преодолено Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите заявил, что цифровое неравенство не преодолено, хотя о борьбе с ним на международных площадках говорят с 2000-го года.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.