Футбол
Все про Спорт руРотор — Енисей 2:1
|20′
Егор Иванов
|21′
Олег Ланин
|44′
Артур Саркисов
Мухаммад Султонов
|45′
Анзор Саная
|49′
Игорь Горбунов
Алексей Евсеев
|53′
|57′
Константин Савичев
|57′
Артур Саркисов
Михаил Комков
|62′
Александр Ломакин
Александр Харитонов
|62′
Давид Мильдзихов
Арсен Хубулов
Анзор Саная
Камиль Муллин
|66′
|75′
Артём Делькин
Хуан Эдуардо Лескано
Артем Попов
Олег Николаев
|81′
|85′
Александр Клещенко
Денис Ткачук
Владимир Лобкарев
|87′
Олег Николаев
|90′
Третьего ноября «Ротор» примет в своих стенах «Енисей» в 21-м туре чемпионата ФНЛ, читайте наш прогноз.
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«Ротор» — «Енисей». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч ФНЛ 3 ноября 2019 года
LiveSport.ru01 ноября в 21:22
В Волгограде — тени Аленичева и Тетрадзе, в Песчанокопском — «зачистка» из Мексики
Sportbox.RU02 ноября в 01:36
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