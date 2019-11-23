Футбол

НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.руРотор — Томь 2:0

Ротор — Томь
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
Азат Байрыев
21′
Камиль Муллин
85′
«Ротор» победил «Томь» со счетом 2:0, поставив достойную точку в этом сезоне. Более того, на данный момент "Ротор" возглавил турнирную таблицу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ротор» с победой ушел на перерыв

РИАЦ12:33

«Ротор» обыграл «Томь» и вышел на первое место в ФНЛ

Спорт-Экспресс08:59

«Ротор» обыграл «Томь» и вышел на первое место в ФНЛ, «Чертаново» нанес поражение «СКА-Хабаровску»

Sportbox.RU08:56

На последний матч «Ротора» пришли 7 тысяч болельщиков в Волгограде

Блокнот Волгоград09:53

«Ротор» ведет по итогам первого тайма с «Томью» — 1:0

V1.ru07:51

Волгоградский «Ротор» завершил календарный футбольный год победой над «Томью»

ИА Городские вести. Волгоград09:23

«Ротор» победил «Томь» в последнем матче сезона ФНЛ

НовостиВолгограда.ру08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика

Путин поблагодарил «Единую Россию» за содержательную работу

ПолитРоссия 07:08
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Фигурное катание

В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии

В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском 06:51
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Происшествия

Пропавший на Урале врач найден мёртвым в лесу

В Свердловской области найден мёртвым врач-травматолог Дмитрий Аввакумов, который перестал выходить на связь 15 ноября.
REGNUM 09:34
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Подмосковье Сегодня 20 ноября в 09:21
Происшествия

В России горящий BMW потушили стоками из канализации

В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Lenta.ru 11:37
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Космос

Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии

Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
Вести.Наука 21 ноября в 08:17
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Космос

Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд

Pravda.Ru 20 ноября в 07:05
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости 11:13
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», укрепив лидерство в АПЛ

Sportbox.RU 11:56
Политика

Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор

Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
SM News 10:01
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Музыка

U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
ТАСС 03:26
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" победила в гостях "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:52
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Футбол

«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Gazeta.SPb 12:51
Общество

В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы 04:00
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 06:20
Политика

В Кремле назвали недостатки новых правил медосмотра водителей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей непродуманной.
AutoNews вчера в 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. ФНЛБольше новостей по теме
Главное