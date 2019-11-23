Футбол
НовостиВолгограда.руРотор — Томь 2:0
Азат Байрыев
|21′
Камиль Муллин
|85′
«Ротор» победил «Томь» со счетом 2:0, поставив достойную точку в этом сезоне. Более того, на данный момент "Ротор" возглавил турнирную таблицу.
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Приятная картина: «Ротор» как минимум до весны останется лучшей командой ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград00:57
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НовостиВолгограда.рувчера в 14:25
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