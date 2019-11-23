Футбол
НовостиВолгограда.ру«Ротор» победил «Томь» в последнем матче сезона ФНЛ
После не самых активных первых минут матча волгоградцы начали активный прессинг в отношении гостей к середине первого тайма. На 20 минуте с розыгрыша штрафного удара у ворот «Томи», футболисты «Ротора» отлично разыграли стандартную ситуацию.
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Волгоградский «Ротор» завершил календарный футбольный год победой над «Томью»
ИА Городские вести. Волгоград09:23
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
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В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
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В стартовом матче 17 тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде переиграл «Тамбов» со счётом 3:2. Эта победа позволила «железнодорожникам» закрепиться на втором месте и сократить отставание от лидирующего «Зенита».
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