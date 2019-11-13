Футболисты волгоградского "Ротора" на выезде обыграли подмосковные "Химки" в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Олег Алейник (53-я минута) и Мухаммад Султонов (61, с пенальти).

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«Ротор» на выезде обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ

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