Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ротор» на выезде обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ

Химки — Ротор
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
10′
Дмитрий Каменщиков
13′
Александр Филин
36′
38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
46′
46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
52′
53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
60′
61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
75′
77′
Олег Алейник
Олег Николаев
86′
Денис Ткачук
Артем Попов
88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
90′+2′
Артем Попов
Футболисты волгоградского "Ротора" на выезде обыграли подмосковные "Химки" в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Олег Алейник (53-я минута) и Мухаммад Султонов (61, с пенальти).
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