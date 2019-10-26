Футбол
РИА Новости«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Иваново, завершилась со счетом 1:0. Голом на 16-й минуте отметился Анзор Саная.
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Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
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Абдель-Азиз выбил телефон из рук американского спортсмена. Агазарм потребовал от Абдель-Азиза публичных извинений, однако Али отказался.
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Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
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NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне
Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
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«Ференцварош» в гостях оказался сильнее клуба «МОЛ Фехервар» в матче 10-го тура чемпионата Венгрии.
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Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Политика
Захарова: весь мир услышал, кто игнорировал Минские договоренности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы срыва разведения войск на юге-востоке Украины доказывают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
Футбол
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
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Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
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Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
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Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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