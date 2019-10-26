Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Иваново, завершилась со счетом 1:0. Голом на 16-й минуте отметился Анзор Саная.

«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ

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