с чего всё началось

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.

«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды

Хоккей Пас Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ В четвертом матче финального раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" оказался сильнее "Вегас Голден Найтс".

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Политика Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Общество В Израиле вводится тотальный карантин — 4 тысячи случаев COVID-19 за сутки Жесткие ограничения вводятся в Израиле с 18 сентября до 2 октября в канун еврейского праздника Рош ха-Шана, 11 сентября сообщает Vesty.co.il.