Коронавирус

RT на русскомRT на русском«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
RT на русском11:38

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Ковид еще с нами: в «Роторе» семь заболевших. На «Краснодар» набирается всего 16 игроков (двое – вратари)

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