Коронавирус
RT на русском«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
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Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.RT на русском11:38
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Хоккей
Пас Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ
В четвертом матче финального раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" оказался сильнее "Вегас Голден Найтс".
Газета.Ru 23:00
Политика
Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»
В качестве второго варианта издание предлагает Германии следить за ходом судебного процесса с неправительственными организациями, которые выступают против строительства «Северного потока-2».
Lenta.ru 20:27
Происшествия
Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Известия 23:21
Экономика
Уже утвердили. Пенсионеров ждет повышение в ближайшее время
Согласно планам правительства, пожилых людей ждет еще 3 индексации выплат. Уже в скором времени страховые выплаты по старости начнут расти.
Konkurent.ru вчера в 11:02
Происшествия
Один человек погиб после обрушения перекрытия в жилом доме в Приморье
Один человек погиб при обрушении перекрытия в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье, сообщили ТАСС в ЕДДС Хорольского района.
ТАСС 20:10
Политика
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Возрождение России после 1990-х годов как геополитического соперника США вызывает у Вашингтона истерическую реакцию, заявил Алексей Пушков в Telegram.
РИА Новости 20:36
Общество
Ульяновский губернатор предложил ввести отцовский капитал
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в регионе отцовский капитал для многодетных семей.
Реальное время 22:15
Происшествия
При стрельбе в ТЦ в штате Индиана погиб человек
В США произошел очередной случай стрельбы в торговом центре.
Комсомольская правда 22:58
Единоборства
Романов нокаутировал Мартинеса в дебютном бою в UFC
Поединок завершился досрочной победой молдавского бойца во втором раунде. Таким образом, Романов одержал победу в дебютном бою в рамках UFC.
Чемпионат 19:04
Футбол
Ахмат — Сочи 0:1
Российская газета 13:57
Кино
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи !" удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.
REGNUM 14:51
Гаджеты
Видео с корпусом iPhone 12 Pro опубликовали в Сети
Газета DAILY 14:11
Армия и оружие
Глава штаба ВВС США призвал готовиться к большой войне
Браун занял пост главы штаба ВВС в июне.
Известия 13:59
Политика
Премьер Дании выступила за пересмотр позиции по «Северному потоку — 2»
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
RT на русском 08:13
Происшествия
Криминального авторитета Зятькова похоронят в Ишиме
Вестник вчера в 02:30
Общество
Суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной
Минский областной суд признал забастовку, которая была объявлена на «Беларуськалии» 17 августа, незаконной.
RT на русском вчера в 12:12
Политика
В Раде заявили о подготовке к силовому свержению Зеленского
Депутат Рады Ренат Кузьмин заявил о начале процесса насильственного свержения президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 19:58
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска
Анонимное сообщение об угрозе минирования поступило в аэропорт Южно-Сахалинска, сообщили ТАСС в аэропорту.
ТАСС 22:44
Происшествия
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Evo-rus.com 01:58
Космос
Yomiuri: в Японии разработали новую миссию для зонда «Хаябуса-2»
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выработало план дальнейшего использования космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), который в настоящий момент направляется к Земле после выполнения миссии по забору грунта с астероида Рюгу.
ТАСС 21:37
Политика
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Седокова шокировала фанатов слишком откровенным топом
РИА Новости 23:11
Общество
В Израиле вводится тотальный карантин — 4 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Жесткие ограничения вводятся в Израиле с 18 сентября до 2 октября в канун еврейского праздника Рош ха-Шана, 11 сентября сообщает Vesty.co.il.
ИА Красная Весна вчера в 14:52
Происшествия
На западе США из-за природных пожаров погибли 28 человек
Невские Новости 18:45
Авто
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada
АвтоВАЗ подвел итоги конкурса на название своего предстоящего автомобиля, сообщает сайт «avtonovostidnya.ru».
Лезги газет 16:17
Общество
В Луизиане ввели режим ЧС из-за тропического шторма «Салли»
Режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося к побережью США тропического шторма «Салли» ввел губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс 13 сентября.
ИА Красная Весна 20:47
Шоу-бизнес
Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачева вышла замуж
Напомним, предыдущий муж девушки в порыве ревности отрубил ей топором обе кисти на руках. Грачева с тех пор вынуждена использовать протезы.
CT news 16:15