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«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
RT на русском11:38
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Sports.ru

Семь игроков «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» состоится

Sports.ru12:13
Высота 102

В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирус

Высота 10211:42
РИА Новости

У семи игроков «Ротора» обнаружен COVID, матч с «Краснодаром» состоится

РИА Новости11:31
V1.ru

«Всех заболевших изолировали»: семь игроков волгоградского «Ротора» заразились коронавирусом

V1.ru11:31
Волгоградская правда

7 игроков волгоградского «Ротора» заразились коронавирусом

Волгоградская правда12:34
Чемпионат

Проведение матча 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» под вопросом

Чемпионат12:31
Sport24.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом из-за коронавируса

Sport24.ru12:30

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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На Хайнане объявили конкурс на лучший логотип для проекта свободного торгового порта

Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о проведении международного конкурса на лучший дизайн логотипа для проекта строительства на острове свободного торгового порта.
ТАСС09:38

Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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