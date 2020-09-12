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«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
RT на русском11:38
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Чемпионат

Проведение матча 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» под вопросом

Чемпионат12:31
Sports.ru

Семь игроков «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» состоится

Sports.ru12:13
V1.ru

«Всех заболевших изолировали»: семь игроков волгоградского «Ротора» заразились коронавирусом

V1.ru11:31
Sport.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом

Sport.ru13:12
Sport24.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом из-за коронавируса

Sport24.ru12:30
Bobsoccer

Решение об участии «Ротора» в матче с «Краснодаром» будет принято после расследования

Bobsoccer12:29
Волгоградская правда

Роспотребнадзор решит судьбу матча «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде

Волгоградская правда14:24

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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РИА Новости11:42

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Astera04:32
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Известия22:14
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Экономика сегодня13:07
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