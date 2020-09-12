Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.

С чего всё началось Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба. RT на русском 11:38