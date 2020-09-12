«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
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