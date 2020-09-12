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«Ротор» объявил о выявлении коронавируса у семи футболистов команды

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сообщил, что в команде выявлено семь заболевших коронавирусной инфекцией игроков. Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
RT на русском11:38
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Sport.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом

Sport.ru13:12
Sport24.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом из-за коронавируса

Sport24.ru12:30
Высота 102

В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирус

Высота 10211:42
V1.ru

«Всех заболевших изолировали»: семь игроков волгоградского «Ротора» заразились коронавирусом

V1.ru11:31
РИА Новости

У семи игроков «Ротора» обнаружен COVID, матч с «Краснодаром» состоится

РИА Новости11:31
Чемпионат

Проведение матча 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» под вопросом

Чемпионат12:31
Sports.ru

Семь игроков «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» состоится

Sports.ru12:13

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко
РИА Новости13:50
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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Зеленский заверил, что подавил страх перед военными учениями РФ

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отсутствии в украинском руководстве страха перед российскими манёврами Зеленский заявил в ходе рабочей поездки в Одессу, отвечая на соответствующий вопрос местных журналистов.
Новый День15:26

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новости13:50
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