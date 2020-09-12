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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Ранее тесты на COVID-19 семи футболистов «Ротора» дали положительный результат.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
RT на русскомвчера в 11:38
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Sports.ru

Ковид еще с нами: в «Роторе» семь заболевших. На «Краснодар» набирается всего 16 игроков (двое – вратари)

Sports.ru17:54
Sport.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом

Sport.ruвчера в 13:12
Sport24.ru

РПЛ: участие «Ротора» в матче с «Краснодаром» находится под вопросом из-за коронавируса

Sport24.ruвчера в 12:30
Волгоградская правда

Роспотребнадзор решит судьбу матча «Ротора» и «Краснодара» в Волгограде

Волгоградская правдавчера в 14:24
Высота 102

В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирус

Высота 102вчера в 11:42
V1.ru

«Всех заболевших изолировали»: семь игроков волгоградского «Ротора» заразились коронавирусом

V1.ruвчера в 11:31
Чемпионат

«Ротор» — «Краснодар». Прогноз: Вандерсон, Кабелла и Берг не дадут волгоградцам вздохнуть

Чемпионатвчера в 14:45

Единый день голосования стартовал в России

Москва, 13 сентября 2020, 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.
REGNUM17:50
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Из Windows 10 уберут старый и популярный инструмент

Все ближе к удалению «Панели управления» Microsoft планирует убрать из «Панели управления» Windows 10 классический апплет «Программы и компоненты», который предназначен для удаления и переустановки программ.
CNews11 сентября в 05:58
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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