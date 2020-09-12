Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Ранее тесты на COVID-19 семи футболистов «Ротора» дали положительный результат.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба.
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