Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Ранее тесты на COVID-19 семи футболистов «Ротора» дали положительный результат.

С чего всё началось Как сообщает пресс-служба клуба, отклонения от нормы, помимо семи игроков основного состава, были выявлены также и у двух членов административного штаба. RT на русском вчера в 11:38