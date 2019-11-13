Футбол
Sportbox.RU«Ротор» обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ
«Ротор» обыграл «Химки» в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Олег Алейник и Мухаммад Султонов. Эта победа позволила «Ротору» подняться на второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» опустились на третью строчку.
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Спорт
WADA сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны
Спортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
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В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
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Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
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Штрафы за хулиганство могут поднять в пять раз, а некоторые положения выделить в отдельные главы.
Инфорос 01:43
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В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
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Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
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Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
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Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев не примет вариант отказа с "Газпромом" от взаимных претензий по транзиту энергоносителя, и посетовал на то, что других предложений от Москвы не поступает.
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Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке
Боец Джейсон Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке. Конфликт произошел в одном из баров США. Видео драки опубликовал боец Брок Вивер.
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Самым безопасным автомобилем оказался Mazda CX-30
Новый кроссовер Mazda CX-30 получил высшую оценку безопасности – пять звезд.
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В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
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В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
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Хозяин гигантского фаллоса: «Надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей»
Отдельно хочу добавить: очень надеюсь, что моя история станет хорошим уроком для других людей.
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