«Ротор» обыграл «Химки» в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Олег Алейник и Мухаммад Султонов. Эта победа позволила «Ротору» подняться на второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» опустились на третью строчку.

«Ротор» обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ

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