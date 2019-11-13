Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Ротор» обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ

Химки — Ротор
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
10′
Дмитрий Каменщиков
13′
Александр Филин
36′
38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
46′
46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
52′
53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
60′
61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
75′
77′
Олег Алейник
Олег Николаев
86′
Денис Ткачук
Артем Попов
88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
90′+2′
Артем Попов
«Ротор» обыграл «Химки» в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Олег Алейник и Мухаммад Султонов. Эта победа позволила «Ротору» подняться на второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» опустились на третью строчку.
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