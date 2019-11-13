Футбол
Sportbox.RU«Ротор» обыграл «Химки» и вышел на второе место в ФНЛ
|7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
|10′
Дмитрий Каменщиков
|13′
Александр Филин
|36′
|38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
|46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
|46′
|46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
|52′
|53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
|60′
|61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
|62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
|62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
|75′
|77′
Олег Алейник
Олег Николаев
|86′
Денис Ткачук
Артем Попов
|88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
|90′+2′
Артем Попов
«Ротор» обыграл «Химки» в матче 23-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Олег Алейник и Мухаммад Султонов. Эта победа позволила «Ротору» подняться на второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Химки» опустились на третью строчку.
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Два игрока волгоградского «Ротора» попали в символическую сборную 23-го тура ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград08:47
«Ротор» поднялся в топ-2 ФНЛ, обыграв «Химки» в гостях. У волжан 9 матчей без поражений
Sports.ruвчера в 12:49
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