Нападающий хабаровской команды мощным ударом с близкого расстояния отправил мяч в ворота «сине-голубых». Сверхрезультативный первый тайм завершился со счетом 4:3 в пользу «Ротора». На матче присутствует 22 057 зрителей.

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