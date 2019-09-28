Футбол

Волгоградская правдаВолгоградская правда«Ротор» обыгрывает «СКА-Хабаровск» после первого тайма

Нападающий хабаровской команды мощным ударом с близкого расстояния отправил мяч в ворота «сине-голубых». Сверхрезультативный первый тайм завершился со счетом 4:3 в пользу «Ротора». На матче присутствует 22 057 зрителей.
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