Коронавирус
НовостиВолгограда.ру«Ротор» официально принят в Премьер-лигу
Из РПЛ «Ротор» вышел в далеком 2004 году, после того как по итогам чемпионата занял 16-тое место. О возможном досрочном выходе команды в Премьер-лигу по очкам сообщали «НовостиВолгограда.ру» еще в начале мая.
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«Химки» находятся в процессе прохождения процедуры лицензирования для участия в РПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 10:04
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Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ 14 мая в 11:01
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Происшествия
Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции
Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.
Русская Планета 07:08
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета вчера в 06:20
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Армия и оружие
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания
В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru 03:22
Общество
В России за сутки подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах
За сутки в России подтверждено 9200 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Политика
Белоруссия начала получать нефть из США
Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 08:31
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com 14 мая в 13:27
Общество
Самолёт, которым предположительно пользуется Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию
Самолёт, которым предположительно пользуется глава ВЭБ и бывшей вице-премьер Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию.
Эхо Москвы 03:34
Общество
Мозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей
Ранее «ФедералПресс» писал, что в РПЦ выступили за вынесение вопроса о размещении мозаики с изображением Иосифа Сталина в храме Вооруженных Сил РФ на церковно-общественное обсуждение.
ФедералПресс 05:28
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35