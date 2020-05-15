Из РПЛ «Ротор» вышел в далеком 2004 году, после того как по итогам чемпионата занял 16-тое место. О возможном досрочном выходе команды в Премьер-лигу по очкам сообщали «НовостиВолгограда.ру» еще в начале мая.

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Происшествия В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо. 820

Армия и оружие Три группы российских военных вернулись в Россию из Сербии Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. 11

Политика Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц. 4K

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