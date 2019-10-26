Футбол
REGNUM«Ротор» переиграл «Текстильщик» в матче ФНЛ
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» переиграл ивановскую команду «Текстильщик» в матче двадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра состоялась на поле ивановского стадиона «Текстильщик» и закончилась победой гостей со счётом 0:1.
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