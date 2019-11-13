Футбол
Bobsoccer«Ротор» победил «Химки» и обошел их в турнирной таблице ФНЛ
|7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
|10′
Дмитрий Каменщиков
|13′
Александр Филин
|36′
|38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
|46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
|46′
|46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
|52′
|53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
|60′
|61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
|62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
|62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
|75′
|77′
Олег Алейник
Олег Николаев
|86′
Денис Ткачук
Артем Попов
|88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
|90′+2′
Артем Попов
Оба мяча были забиты во второй половине матча. Таким образом, "Ротор" поменялся с "Химками" местами в турнирной таблице и переместился на вторую строчку, набрав 48 очков. "Химки" отстают на 2 очка и располагаются на третьей строчке.
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«Ротор» поднялся в топ-2 ФНЛ, обыграв «Химки» в гостях. У волжан 9 матчей без поражений
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