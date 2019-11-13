Футбол

BobsoccerBobsoccer«Ротор» победил «Химки» и обошел их в турнирной таблице ФНЛ

Химки — Ротор
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
10′
Дмитрий Каменщиков
13′
Александр Филин
36′
38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
46′
46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
52′
53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
60′
61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
75′
77′
Олег Алейник
Олег Николаев
86′
Денис Ткачук
Артем Попов
88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
90′+2′
Артем Попов
Оба мяча были забиты во второй половине матча. Таким образом, "Ротор" поменялся с "Химками" местами в турнирной таблице и переместился на вторую строчку, набрав 48 очков. "Химки" отстают на 2 очка и располагаются на третьей строчке.
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