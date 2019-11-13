Футбол

BobsoccerBobsoccer«Ротор» победил «Химки» и обошел их в турнирной таблице ФНЛ

Химки — Ротор
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Арена Химки»
53′
Олег Алейник
61′
Мухаммад Султонов
Оба мяча были забиты во второй половине матча. Таким образом, "Ротор" поменялся с "Химками" местами в турнирной таблице и переместился на вторую строчку, набрав 48 очков. "Химки" отстают на 2 очка и располагаются на третьей строчке.
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