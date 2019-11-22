Футбол
НовостиВолгограда.руПроигрыш «Торпедо» вывел волгоградский «Ротор» на первое место в ФНЛ
Правда, разница очков между тремя сильнейшими командами ФНЛ минимальна и составляет всего по одному очку (у «Торпедо» — 51, у «Химок» — 50), а значит, в марте, после возобновления первенства, «Ротору» придется очень постараться, чтобы удержать лидирующие позиции и исполнить заветную мечту выхода в высший дивизион.
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Волгоградский «Ротор» завершил календарный футбольный год победой над «Томью»
ИА Городские вести. Волгоград09:23
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