Футбол

НовостиВолгограда.руНовостиВолгограда.руРотор — Томь 2:0

Ротор — Томь
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Волгоград, Стадион «Волгоград Арена»
Азат Байрыев
21′
Камиль Муллин
85′
«Ротор» победил «Томь» со счетом 2:0, поставив достойную точку в этом сезоне. Более того, на данный момент "Ротор" возглавил турнирную таблицу.
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