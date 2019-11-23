Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Ротор» победил «Томь» и возглавил таблицу ФНЛ

На 85-й минуте отличился Камиль Муллин. «Ротор» после этой победы возглавил таблицу ФНЛ, опередив на одно очко «Торпедо», которое сегодня сыграет дома с «Лучом». В другом матче тура "Факел" в Воронеже проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:2.
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