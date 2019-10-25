Футбол
Metaratings«Ротор» пожаловался на Слуцкого в РФС за фразу «Дебилы руководят»
Скандал вокруг выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием тренера Леонида Слуцкого разгорается с новой силой. В интервью Евгению Савину нынешний тренер голландского «Витесса» сказал о том, что по его мнению сейчас волгоградским «Ротором» руководят дебилы. За честь клуба вступилась Стелла Вартанян.
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Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
МИР 24 вчера в 04:47
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
РИАМО вчера в 02:51
Общество
У россиян за год выросли траты на личный автомобиль
За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
Московский Комсомолец 02:17
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 08:09
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество
«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь побороть коррупцию
Руководство компании «Нафтогаз Украины» направило президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой «оказать любую возможную поддержку в борьбе с серьезными проявлениями коррупции».
РБК 09:00
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 08:31
Политика
В Симферополе выбрали главу администрации
Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
ТАСС 09:39
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Хоккей
Штаб сборной России объявил состав на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября, сообщает официальный сайт ФХР.
Спорт-Экспресс 09:32
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 05:34
Здоровье
Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Суть событий 23 октября в 08:14
Общество
Роскачество дало советы по выбору томатного сока
Специалисты Роскачества рассказали, что восстановленный томатный сок ничем не хуже выжатого.
News.ru 01:46
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Актуальные Новости 00:27
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Политика
Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов
Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.
Деловой квартал (Екатеринбург) 23 октября в 08:32
Здоровье
В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест
Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Дума ТВ 03:57
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Армия и оружие
Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии
Никаких американских наземных сил на северо-востоке Сирии не будет, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Вести.Ru 09:52
Происшествия
На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом
Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:12
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
РБК 09:40
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Спорт
Исинбаева раскритиковала кумиров молодёжи и сама нарвалась на критику
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева возмутилась тем, кто сейчас является примером для молодёжи.
Аргументы недели 02:58
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Вести.Ru вчера в 20:14