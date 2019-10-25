Футбол

MetaratingsMetaratings«Ротор» пожаловался на Слуцкого в РФС за фразу «Дебилы руководят»

Скандал вокруг выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием тренера Леонида Слуцкого разгорается с новой силой. В интервью Евгению Савину нынешний тренер голландского «Витесса» сказал о том, что по его мнению сейчас волгоградским «Ротором» руководят дебилы. За честь клуба вступилась Стелла Вартанян.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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