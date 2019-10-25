Скандал вокруг выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием тренера Леонида Слуцкого разгорается с новой силой. В интервью Евгению Савину нынешний тренер голландского «Витесса» сказал о том, что по его мнению сейчас волгоградским «Ротором» руководят дебилы. За честь клуба вступилась Стелла Вартанян.

«Ротор» пожаловался на Слуцкого в РФС за фразу «Дебилы руководят»

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