У «сине-голубых» отличились Мухаммад Султонов и Анзор Саная. Красноярцы смогли ответить лишь точным ударом Константина Савичева. После 21-й игры волгоградцы имеют в своем активе 44 очка и занимают 3-ю строчку в турнирной таблице.

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Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Транспорт Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России Новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.

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