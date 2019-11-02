Футбол
МТВ онлайн«Ротор» в Волгограде обыграл «Енисей»
У «сине-голубых» отличились Мухаммад Султонов и Анзор Саная. Красноярцы смогли ответить лишь точным ударом Константина Савичева. После 21-й игры волгоградцы имеют в своем активе 44 очка и занимают 3-ю строчку в турнирной таблице.
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