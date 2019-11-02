В 21-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» дома принимал красноярский «Енисей». Сибиряки начали текущий сезон из рук вон плохо, например, волгоградцы в матче первого круга разгромили красноярцев в гостях со счетом 3:0.

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Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева Президент Молдавии Игорь Додон направил свои поздравления кандидату от Соцпартии Иону Чебану в связи с победой на выборах мэра Кишинева.

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Экономика Граждане не увидят желаемого результата: о росте пенсий Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.

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Политика Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.

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Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Общество Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.

Происшествия В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха Кровля цеха загорелась на площади 100 квадратных метров на предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

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