Футбол
Родной городВолгоградский «Ротор» обыграл на своем поле «Енисей»
В 21-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» дома принимал красноярский «Енисей». Сибиряки начали текущий сезон из рук вон плохо, например, волгоградцы в матче первого круга разгромили красноярцев в гостях со счетом 3:0.
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Больше 13 тысяч болельщиков пришли на игру «Ротор» с «Енисеем» на Волгоград Арену
Блокнот Волгоград09:50
В Волгограде — тени Аленичева и Тетрадзе, в Песчанокопском — «зачистка» из Мексики
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