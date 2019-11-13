Футбол
Soccer.ru«Ротор» в гостях переиграл «Химки»
|7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
|10′
Дмитрий Каменщиков
|13′
Александр Филин
|36′
|38′
Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
|46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
|46′
|46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
|52′
|53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
|60′
|61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
|62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
|62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
|75′
|77′
Олег Алейник
Олег Николаев
|86′
Денис Ткачук
Артем Попов
|88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
|90′+2′
Артем Попов
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Два игрока волгоградского «Ротора» попали в символическую сборную 23-го тура ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград08:47
«Ротор» поднялся в топ-2 ФНЛ, обыграв «Химки» в гостях. У волжан 9 матчей без поражений
Sports.ruвчера в 12:49
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Политика
«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли
В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Наука
Ученые назвали опасность сахара
Употребление сахара ведет к воспалению кишечника, уверены канадские ученые из Университета Альберты.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать свои чувства к Екатерине Тулуповой
Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.
Космос
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер приехал на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
Экономика
Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов
Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.