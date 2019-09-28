В матче 15-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» на своем поле принимал «СКА-Хабаровск» и выиграл со счетом 5:3. Эта победа позволила «сине-голубым» сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице.

«Ротор» забил пять мячей и победил «СКА-Хабаровск» в Волгограде

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