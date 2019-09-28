Футбол
Волгоградская правда«Ротор» забил пять мячей и победил «СКА-Хабаровск» в Волгограде
В матче 15-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» на своем поле принимал «СКА-Хабаровск» и выиграл со счетом 5:3. Эта победа позволила «сине-голубым» сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице.
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«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года
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