Футбол

Волгоградская правдаВолгоградская правда«Ротор» забил пять мячей и победил «СКА-Хабаровск» в Волгограде

В матче 15-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» на своем поле принимал «СКА-Хабаровск» и выиграл со счетом 5:3. Эта победа позволила «сине-голубым» сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футбол: восемь (!) голов забили в матче «Ротор» — «СКА-Хабаровск»

ДВ-РОССвчера в 13:21

Восемь голов на двоих: «Ротор» и «СКА-Хабаровск» показали фееричную игру в Волгограде

V1.ruвчера в 14:17

«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

LiveSport.ru28 сентября в 00:44

Хет-трик Ткачука помог «Ротору» обыграть «СКА-Хабаровск»

Sport24.ruвчера в 11:54

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: забьют ли хабаровчане больше?

Все про Спорт ру28 сентября в 12:15

«СКА-Хабаровск» забил три мяча в ворота «Ротора», но пропустил пять

Спорт-Экспрессвчера в 12:10

«СКА-Хабаровск» проведет важнейший матч с «Ротором»

Открытый город27 сентября в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку

Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.
РИА Новости вчера в 19:36
Политика

Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины

Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Известия вчера в 21:04
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Экономика

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Происшествия

В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник

REGNUM 01:02
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество

Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Гаджеты

OnePlus официально представила флагманский смартфон 7T

UfaTime.ru 26 сентября в 20:21
Общество

«Большая дагестанская свадьба» занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 23:31
Футбол

Московский «Спартак» покинул Олег Кононов

Очевидно, что после шлейфа медийных активностей типа митинга за права мусульман Мьянмы или поздравлений Владимиру Путину с 65-летием почетному гражданину Львова едва ли светит продолжение карьеры на Украине.
Кавказ Пост 00:26
Армия и оружие

СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 00:37
Происшествия

Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги.
Известия 00:51
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие

Опубликовали фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Издание Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в окружении пяти китайских военных судов в Южно-Китайском море.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Авто

Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона

Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России.
Ведомости вчера в 09:58
Общество

Россияне назвали субъективный порог бедности

Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Происшествия

В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с внедорожником

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в результате столкновения автомобилей Land Rover и Daewoo Nexia скончался один человек погиб, ещё четыре пострадали.
RT на русском 01:38
Музыка

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Телепрограмма 28 сентября в 04:12
Космос

Американцы: Венера могла быть курортной планетой

Rusargument 28 сентября в 08:29
Экономика

На однокурсника Путина подали в суд

На однокурсника президента России Владимира Путина, владельца 25% акций признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) Николая Егорова подали в суд.
URA.Ru 00:30
Политика

Делегация из США и Европы едет в Крым укреплять дипломатические связи

ФАН вчера в 09:55
Происшествия

В ДТП под Энгельсом погиб мужчина

Новости Саратова вчера в 23:10
Экономика

Америка готовит для Китая страшную кару

Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
РИА Новости 01:00
Музыка

Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста

Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
StarHit.ru вчера в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное