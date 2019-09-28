Футбол

Волга-МедиаВолга-Медиа«Ротор» забил три гола в начале матча с «СКА-Хабаровск»

Игра началась с активных атак волгоградцев. Счет открыл на 11 минуте Денис Ткачук. Уже через две минуты мяч в ворота соперника отправил Игорь Горбунов.
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Матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск» собрал на трибунах «Волгоград Арены» 22 057 зрителей

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«СКА-Хабаровск» забил три мяча в ворота «Ротора», но пропустил пять

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«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:44

«СКА-Хабаровск» проведет важнейший матч с «Ротором»

Открытый город27 сентября в 22:00
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
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Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
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Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

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Российская газета 13:31
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Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
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Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины

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Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает опасным для Владимира Зеленского разглашение подробностей его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным — он может стать заложником "невменяемой публики".
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На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
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МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».
BFM.ru 27 сентября в 12:20
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