«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе хозяев хет-трик оформил Денис Ткачук, по одному мячу забили Игорь Горбунов и Камиль Муллин. У гостей дубль оформил Адлан Кацаев, еще один мяч на счету Владимира Брагина.

«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в матче с восемью голами

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