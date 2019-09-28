Футбол
ProstoProSport«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» в матче с восемью голами
«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе хозяев хет-трик оформил Денис Ткачук, по одному мячу забили Игорь Горбунов и Камиль Муллин. У гостей дубль оформил Адлан Кацаев, еще один мяч на счету Владимира Брагина.
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«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года
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